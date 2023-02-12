شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى سوبر الكرة الطائرة بالإسماعيلية بدون جمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام نهائى بطولة كأس سوبر رجال الكرة الطائرة المستحدثة للموسم المحلى 2022/2023، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد غدا الثلاثاء بدون حضور جماهير.

ويقتصر الحضور على كشف أسماء لا يتعدى 100 فرد من الاتحاد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والناديين والعاملين بالاتحاد ومدربي الفرق القومية فقط.

وتقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الرابعة عصراً فى نصف النهائى غداً، بينما تقام مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندرى فى السادسة مساءً، على أن يقام لقاء تحديد البطل وصاحب البرونزية بعد غدٍ الثلاثاء.

وتأهل الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أمس أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر بنتيجة 3/0.

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي، الذي سيكون من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3.