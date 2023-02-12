شكرا لقرائتكم خبر عن 4 غيابات فى صفوف الأهلي قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود أربعة لاعبين فى مباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا، هم أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة بالرباط الصليبى، بجانب الثنائى عمرو السولية الذى يعانى من شد فى عضلة السمانة وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فلامنجو البرازيلي التى خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدفين فى كأس العالم للأندية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة كأس العالم للأندية التى اكتفى فيها بالمركز الرابع من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كولر مع لاعبيه عن مشاركتهم الحالية فى بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه فخور بالأداء الذى قدموه خلال البطولة، وأن جميع لاعبي الفريق نجحوا فى تنفيذ أفكاره فى كأس العالم للأندية التى يظهر فيها المدرب السويسري للمرة الأولى، فى حين يظهر فيها الأهلي للمرة الثامنة.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن مشاركة الفريق فى البطولة سيكون لها مكاسب كثيرة على الأحمر في الفترة المقبلة، رغم أنها زادت من ضغط المباريات بالنسبة للفريق لكنها فى الوقت نفسه ساهمت فى رفع مستوى عدد كبير من اللاعبين، بجانب اندماج معظم الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى يناير مع الفريق.

وأوضح كولر للاعبي الأهلي أن الفريق استفاد من التواجد فى هذا المحفل الكروي العالمي بمشاركة أبطال القارات، فالاحتكاك مع المدارس المختلفة ينعكس بشكل إيجابى على الفريق في مشاركاته المقبلة محلياً وأفريقياً.