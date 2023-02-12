شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. يسرى رزق ملاكم من ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الملاكم يسرى رزق أيقونة فى عالم رياضة الملاكمة، فى ظل سيطرته على ذهب المنافسات الأفريقية والدولية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما توج مؤخراً بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج، بنتيجة 0/5 فى نهائى البطولة الأفريقية بموزمبيق.

ومن بعدها حصد يسرى ذهبية بطولة روسيا الدولية فى ديسمبر الماضى وسط الطموح إلى الوقوف على منصة باريس 2024.

كما حقق يسري رزق من قبلها الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

بدأ مشواره مع الملاكمة في سن الـ6 سنوات فى نادي النصر السكندري، ثم انضم إلى نادي الشبان المسلمين بالإسكندرية، وأخيرا في نادي الأولمبي السكندري.

وحقق عدة ميداليات، منها برونزية بطولة إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم في ألمانيا 2016، ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، والحصول على وسام الرياضة من الطبقة الأولى 2017، ذهبية بطولة روسيا الدولية 2018، ذهبية دورة ألعاب الإفريقية، والحصول على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من الرئاسة.