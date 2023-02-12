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حكاية نجم.. يسرى رزق ملاكم من ذهب

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القاهرة - سامية سيد - أصبح الملاكم يسرى رزق أيقونة فى عالم الملاكمة، فى ظل سيطرته على ذهب المنافسات الأفريقية والدولية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما توج مؤخراً بذهبية منافسات وزن +92 كجم بالفوز على بطل الجزائر كادى مراج، بنتيجة 0/5 فى نهائى البطولة الأفريقية بموزمبيق.

 

ومن بعدها حصد يسرى ذهبية بطولة روسيا الدولية فى ديسمبر الماضى وسط الطموح إلى الوقوف على منصة باريس 2024.

 

كما حقق يسري رزق من قبلها الميدالية الذهبية لمنافسات وزن فوق 91 كجم للملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

 

بدأ مشواره مع الملاكمة في سن الـ6 سنوات فى نادي النصر السكندري، ثم انضم إلى نادي الشبان المسلمين بالإسكندرية، وأخيرا في نادي الأولمبي السكندري.

 

وحقق عدة ميداليات، منها برونزية بطولة إفريقيا المؤهلة لبطولة العالم في ألمانيا 2016، ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط، والحصول على وسام من الطبقة الأولى 2017، ذهبية بطولة روسيا الدولية 2018، ذهبية دورة ألعاب الإفريقية، والحصول على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى من الرئاسة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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