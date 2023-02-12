شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: إقالة بابا فاسيليو شائعة والمدرب سيحصل على فرصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادى البنك الأهلى، أن المدرب اليونانى بابا فاسيليو مستمر فى قيادة الفريق، وأنباء رحيله شائعات.

وقال أشرف نصار، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن بابا فاسيليو سوف يتم منحه الفرصة كاملة والاستمرار مع الفريق لنهاية عقده، وهناك سوء حظ رهيب للفريق خلال الفترة الماضية، ولكن لدى ثقة كبيرة فى تخطى هذه الكبوة.

وكان فريق البنك الأهلى خسر أمام فاركو بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس ضمن الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعد فريق البنك الأهلى لملاقة سموحة فى الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها السبت المقبل 19 فبراير الجارى والتى ستقام باستاد القاهرة الدولى فى الساعة الخامسة مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، خسر 9 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وحقق الفوز فى مباراتين فقط.