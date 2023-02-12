شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب أوغندا يصل القاهرة استعدادا لكأس الأمم الأفريقية للشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب أوغندا للشباب إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير الجاري حتى 11 مارس المقبل.



منتخب اوغندا (1)



منتخب اوغندا (2)



منتخب اوغندا (3)

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2003 القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر فى الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس، وجاءت كالتالي: