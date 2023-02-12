شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يعرف الهزيمة فى الكونفدرالية قبل مواجهة الجيش الملكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز مباراة مهمة وصعبة، فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، عندما يستضيف الجيش الملكي المغربي باستاد الدفاع الجوي، فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز فى ضربة البداية واعتلاء صدارة مجموعته، فى الوقت الذى يسعى فيه الفريق المغربي للعودة بأقل الخسائر باحثًا عن الفوز أو التعادل خارج أرضه.

ويفقد بيراميدز جهود المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط الفريق، في مواجهة الجيش الملكي، بسبب الإصابة التى تعرض لها اللاعب فى أنكل القدم، خلال مواجهة طلائع الجيش الاخيرة في مسابقة الدورى، وحسمها بيراميدز لصالحه، وتم نقل اللاعب لأقرب مستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، لاسيما أن الكرتي يعد من العناصر الأساسية فى صفوف بيراميدز وغيابه سيؤثر علي الفريق، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الأكفاء الذين سيعوضون غياب اللاعب، ومن المتوقع ان يدفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بعد الله السعيد وإسلام عيسي ورمضان صبحي فى وسط الملعب أمام الفريق المغربي.

مشوار بيراميدز في الكونفدرالية

دور الـ 32 الأول

بيراميدز وهلال الساحل السوداني

2/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

7/0 لبيراميدز في مباراة العودة

دور الـ 32 مكرر

بيراميدز وفريق نيجيليك النيجري

1/0 لبيراميدز في مباراة الذهاب

3/0 لبيراميدز في مباراة العودة.