شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يفتقد جهود جابر كامل أمام حرس الحدود بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب جابر كامل، الظهير الأيسر لفريق فاركو، عن فريقه فى مباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء 21 فبراير الجارى باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري بسبب الإيقاف.

وتعرض جابر كامل للطرد فى مباراة البنك الأهلى التي فاز بها فاركو بهدف دون رد.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17.

في سياق آخر، أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أهمية الفوز الذى حققه فريقه على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد.

وقال فى تصريحات صحفية، "حققنا 3 نقاط مهمة للغاية والفوز فى 3 مواجهات متتالية يمنح الفريق دفعة قوية فى التقدم بجدول المسابقة، أحيي لاعبي فريقي على الروح الكبيرة التي ظهروا عليها خاصة بعدما أكملنا اللقاء بـ10 لاعبين".

وأضاف، «حصولنا على 9 نقاط من آخر 3 مباريات أمر مهم ومميز للغاية وسنبني عليه خلال الفترة المقبلة"، وواصل :«كنت أعلم صعوبة مباراة البنك الاهلى وتوقعت ذلك في ظل المركز الذي يقبع فيه فريق البنك الأهلي بالإضافة لفوزنا على الزمالك في المباراة الماضية".

وتابع، «فريق البنك الأهلي قام بالضغط علينا في الشوط الثاني لكي يعوض الهدف الذي دخل في مرماه ولكن لاعبينا قدموا ما لديهم ونجحوا في الخروج بالتقاط الثلاث».