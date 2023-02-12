شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائى للاعبى الأهلى قبل مغادرة المغرب استعداداً للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، صباح اليوم، مراناً بدنياً خفيفاً فى الجيم الملحق بفندق إقامة البعثة فى مدينة طنجة بالمغرب.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة فلامنجو البرازيلي أمس، السبت ،تدريبات خفيفة واستشفائية تحت إشراف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، وذلك ضمن برنامج تجهيز اللاعبين لمباراة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى صفحة كأس العالم للأندية التي اكتفى فيها بالمركز الرابع من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كولر مع لاعبيه عن مشاركتهم الحالية فى بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه فخور بالأداء الذى قدموه خلال البطولة، وأن جميع لاعبي الفريق نجحوا فى تنفيذ أفكاره فى كأس العالم للأندية التى يظهر فيها المدرب السويسري للمرة الأولى، فى حين يظهر فيها الأهلي للمرة الثامنة.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن مشاركة الفريق فى البطولة سيكون لها مكاسب كثيرة على الأحمر في الفترة المقبلة، رغم أنها زادت من ضغط المباريات بالنسبة للفريق لكنها فى الوقت نفسه ساهمت فى رفع مستوى عدد كبير من اللاعبين، بجانب اندماج معظم الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى يناير مع الفريق .

وأوضح كولر للاعبي الأهلي أن الفريق استفاد من التواجد فى هذا المحفل الكروي العالمي بمشاركة أبطال القارات، فالاحتكاك مع المدارس المختلفة ينعكس بشكل إيجابى على الفريق في مشاركاته المقبلة محلياً وأفريقياً.