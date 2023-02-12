شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الخواجة يواصل الغياب عن الطلائع فى مباراة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب مصطفى الخواجة لاعب خط وسط طلائع الجيش في مباراة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين 20 فبراير باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراة الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التى خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين.

ويعكف عماد النحاس، المدير الفني للطلائع، على دراسة مباريات انبى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بحثاً عن استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدف.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.