موعد مواجهة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال السوداني في تمام الساعة الثالثة من عصر يوم السبت المقبل 18 فبراير الجاري ، على ملعب أم درمان بدولة السودان في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



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وأنهى النادي الأهلي مشواره ببطولة كأس العالم للأندية ، محتلاً الترتيب الرابع بعد الفوز في مواجهتين وخسارة مثلهما ، خلال المنافسات التي استضافتها دولة المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير الجاري ، وتوج ريال مدريد الإسباني باللقب العالمي ، فيما جاء الهلال السعودي وصيفًا وفلامنجو البرازيلي ثالثًا.

وكانت مشاركة الأهلي في أولى الجولات أمام القطن الكاميروني قد تأجلت بسبب مشاركة الأحمر في مونديال الأندية.



الأهلي يخسر أمام فلامنجو في مباراة البرونزية ..

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة أمام نظيره فلامنجو البرازيلي

برباعية مقابل هدفين ، خلال لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية.

كان فريق فلامنجو قد تقدم بالهدف الأول من ركلة جزاء، قبل أن ينجح أحمد عبد القادر في معادلة النتيجة للأهلي من كرة رأسية، تبعه تسجيل الهدف الثاني بعد مراوغة رائعة لدفاع ممثل أمريكا الجنوبية.

وبخطأ دفاعي تمكن فريق فلامنجو من تسجيل التعادل، قبل أن يحصل على ركلة جزاء سجل منها الهدف الثالث ، وفي الوقت الأخير من زمن اللقاء تمكن عبر خطأ دفاعي جديد من تسجيل رابع الأهداف.

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