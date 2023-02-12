نانت بقيادة مصطفي محمد يواجه لوريان بالدوري الفرنسي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق نانت بقيادة الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم الفريق، لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره فريق لوريان، مساء اليوم الأحد.

ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الفرنسي والتي يحتضنها ملعب "لا البوجوار".

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من المقرر أن تنطلق مباراة نانت ولوريان، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء بتوقيت القاهرة والسابعة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة نانت مع نظيره فريق لوريان عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ترتيب نانت ولوريان في الدوري الفرنسي

ويحتل فريق نانت المركز الثالث عشر من بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد فريق لوريان في المركز الثامن برصيد 35

نقطة.

مصطفي محمد مع نانت الفرنسي

يعتلي مصطفى محمد قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالتهديف في نادي نانت بعد وصوله الى 8 أهداف شارك فيهم في الدوري الفرنسي، كما يتصدر قائمة الهدافين وأيضاً ملوك الأسيست.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراى على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو، قبل الانتقال لنادى نانت الفرنسى فى الوقت الحالى ويقدم مستويات رائعة فى الدورى الفرنسي.

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