وزير الرياضة يشيد بنجاح بطولة الصعيد للياقة التنافسية

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالفيديو كونفرانس أمس فعاليات بطولة الصعيد التى استضافتها محافظة سوهاج كأول وأكبر بطولة لرياضات الممارسة فى الصعيد، والتى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة التنافسية وشهدت البطولة مشاركة 300 شاب وفتاة من سبع فئات، بداية من الرواد، مرورا بالشباب، وصولا إلى الناشئين والأطفال.

وشارك فى الفعاليات اتحاد الحمام الزاجل برئاسة أحمد خليفة وأطلق حمام السلام فى بداية البطولة ليزين سماء محافظة سوهاج، وحضر الفعاليات الدكتور محمد فريد شوقى، مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور محمد زكريا، مدير المديرية، والدكتور هاشم محمد، مدير عام الرياضة، وعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

تأتى بطولة الصعيد ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (بناء الإنسان.. الرياضة أسلوب حياة)، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب

وبطولة الصعيد هى إحدى فعاليات المرحلة الثانية من أوليمبياد اللياقة التنافسية «Olympic Fit»، والتى ستشهد سلسلة من البطولات الفترة المقبلة منها بطولة القناة التى تستضيفها مدينة بورسعيد، وبطولة الدلتا التى تستضيفها المنصورة الجديدة، وبطولة الإسكندرية، وبطولة سيناء.

وتختتم الفعاليات ببطولة مجمعة بجامعة حلوان وتستهدف المرحلة الثانية لأوليمبياد اللياقة أكثر من 50 ألف شاب وفتاة وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة 10 آلاف شاب وفتاة.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى كلمته، أن نهج الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الاهتمام بممارسة الرياضة والارتقاء باللياقة والصحة العامة، وهو ما يتمثل فى نهج وزارة الشباب والرياضة من خلال الهيكل التنظميى للوزارة والتنمية الرياضية والاتحادات النوعية، والتى من بينها اتحاد رياضات الشارع واللياقة «ستريت وورك اوت» والذى يعمل على نشر ممارسة الرياضة البسيطة فضلا عن الاهتمام بقطاع البطولة من خلال المشاركة فى بطولات العام وتحقيق إنجازات عالمية.

وأعرب صبحى عن سعادته الكبيرة بنجاح بطولة الصعيد الذى شارك فى تدشينها، وطالب شباب الصعيد بصفة خاصة والشباب المصرى بصفة عامة بضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة، وأشار صبحى إلى توجيه اتحاد رياضات الشارع بأن تشمل المرحلة الثالثة لأوليمبياد اللياقة كافة المحافظات.

من جانبه، قال إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصرى

لرياضات الشارع واللياقة، إن الاتحاد يعمل بكل جهده على جعل ممارسة الرياضة عادة يومية فى حياة الشباب والفتيات فى مصر، وذلك لبناء أجساد صحية سليمة، وتابع أن الشباب المصرى يحتاج لمن يساعده على إظهار طاقته وخروجها للنور بشكل صحى وسليم، ومثل هذه الألعاب البسيطة يساعد على ذلك، وتوجه الشباب المصرى إلى الطريق الصحيح بدلا من انزلاقهم إلى اهتمامات أخرى تضر بهم وبالمجتمع، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أنشطة فى كل المحافظات المصرية.

يذكر أن المرحلة الأولى من فعاليات المرحلة الأولى من أوليمبياد اللياقة التنافسية Olympic Fit عشرة آلاف لاعب ولاعبة، وضمت الفعاليات بطولة «الجمهورية للياقة التنافسية» المؤهلة لبطولة العالم بالمكسيك، بنظام الـ«أون لاين»، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة، وماراثون للجرى فى محمية «وادى دجلة» شارك فيه 300 متسابق ومتسابقة فى إطار دعم مؤتمر المناخ الذى استضافته مصر مؤخرًا، فضلًا عن تنظيم 8 بطولات متنوعة فى نادى «النادى» بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 4000 لاعب ولاعبة مصريين وأجانب يمثلون 40 دولة، وهى بطولة «الفيت للياقة التنافسية» Elfit وتتضمن المنافسات (جرى- سباحة - رفع أثقال - لياقة تنافسية)، والمؤهلة لبطولة «الكروس فيت» العالمية، وبطولة Calisthenics، ومنافسات strong man، ومنافسات rowing، ومنافسات ثلاثى اللياقة التنافسية (جرى- سباحة- عجل)، ومنافسات juniors للياقة التنافسية، ومنافسات lift it، ومنافسات Rookies.

لمزيد من أخبار الرياضة اضغط هنا