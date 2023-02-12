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مانشستر يونايتد يواجه ليدز الليلة بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج مع نظيره فريق ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الانجليزي، والتي يحتضنها ستاد ايلاند رود.

 

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وليدز فى تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت والسادسة بتوقيت الإماراتن فيما تقام المباراة على ستاد ايلاند رود.

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد وليدز عبر قناة belN Sports premium 1.

 

ترتيب مانشستر يونايتد وليدز في

يقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة، فيما يأتي فريق ليدز يونايتد في المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة

 

يُذكر أن المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الإنجليزي، التى شهدتها العاصمة الإنجليزية، تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره ليدز، بنتيجة هدفين لكل فريق.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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