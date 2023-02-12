تشكيل برشلونة المتوقع في صدام فياريال الليلة بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، والتي يحتضنها ملعب لاسيراميكا.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة.

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من المنتظر أن يدفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة بالقوة الضاربة في تشكيل مباراة اليوم أمام فياريال، حيث لا مجال عن الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

ليكون تشكيل برشلونة المتوقع كالتالي:

حارس المرمى: تير شتيجن

في خط الدفاع: كوندي – أراوخو – كريستينسن

– بالدي

وفي خط الوسط: بيدري – دي يونج – كيسي

وفي خط الهجوم: رافينيا – ليفاندوفسكي – جافي

موعد مباراة برشلونة وفياريال والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "السعودية".

وتذاع مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة beIN sports HD 1 premium، وbeIN sports 1 HD.

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