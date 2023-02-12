مرتضى منصور يصل مجلس الدولة لنظر دعواه ضد اتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - وصل المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، منذ لحظات إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لحضور الجلسة الثانية في الدعوى المقامة ضد اتحاد الكرة المصري.

كان مرتضي منصور قد رفع قضية على الاتحاد المصري؛ لعدم قيد صفقات الفريق الجديدة في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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ذكرتْ الدعوة المقدَّمة من مرتضي منصور أنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، قررَّ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إصدار عقوبة ضد نادي الزمالك ومنعه من قيد ثلاثة لاعبين رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني دون أي مبرر قانوني أو لائحي.

يعتبر هذا القرار مخالفة لقانون الفيفا، إذْ إن عقوبة إيقاف القيد

للاعبي ناديأو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي للكرة، إلا أن الاتحاد خالف قانون الفيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة العائد من الإعارة".

صفقات الزمالك في الانتقالات الشتوية:

كان نادي الزمالك قد تعاقد مع الثلاثي ناصر منسي قادمًا من البنك الأهلي، والمغربي أحمد بلحاج قادمًا من أسوان، وعودة محمود شبانه من الإعارة.

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