موعد مباراة فيوتشر وإسكو دى كارا فى كأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل فريق فيوتشر مشواره في مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفاً على إسكو دي كارا مساء اليوم الأحد.

وتعد مشاركة فيوتشر هى الأولى للفريق فى البطولة القارية منذ تأهله إلى الدوري المصري الموسم الماضي.

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موعد مباراة فيوتشر وإسكو دى كارا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة فيوتشر وإسكو دى كارا في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد كيجو في مدينة لومي بالتوجو.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية عن تواتجد فريق

فيوتشر المصري في المجموعة الثالثة رفقة كل من فريق أسكو كارا التوجولي، والجيش الملكي المغربي، وبيراميدز المصري.

حكم مباراة فيوتشر وفريق أسكو كارا في الكونفيدرالية

وأسندت مباراة فيوتشر وفريق أسكو كارا التوجولي في دور المجموعات بالكونفيدرالية، إلى طاقم التحكيم التالي:

حكم الساحة: الحاجي ألو محمد.

مساعد أول: عيسى يحيى.

مساعد ثان: بوجولا عيسى.

حكم رابع: بوسري أرمي ألفريد.

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