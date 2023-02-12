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برشلونة يواجه فياريال الليلة بحثًا عن تأمين صدارة الدوري الإسباني

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ياسر رشاد - القاهرة -  يلتقي فريق مساء اليوم السبت مع نظيره فياريال في مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من .

ويحل برشلونة ضيفًا على فياريال، بملعب "لا سيراميكا" معقل فريق الغواصات الصفراء.

 

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موعد مباراة برشلونة وفياريال والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وفياريال في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت "القاهرة"، الحادية عشر مساءً بتوقيت "".

وتذاع مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة beIN sports HD 1 premium، وbeIN sports 1 HD.

 

موقف برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

يتربع فريق برشلونة على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، متفوقًا على غريمه صاحب الوصافة برصيد 45 نقطة، أي بفارق 8 نقاط كاملة.

 

بينما يتواجد فريق فياريال في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع برصيد

35 نقطة.

 

وجاءت قائمة برشلونة التي أعلنها تشافي استعدادًا لمواجهة فياريال كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك اندريه تير شتيجن – إيناكي بينا – أرناو تيناس

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جوليس كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط وسط الملعب: بابلو جافي – بيدري جونزاليس – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو توري

وفي خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – أنخيل ألاركون

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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