بيراميدز في مهمة صعبة أمام الجيش الملكي الليلة بكأس الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق بيراميدز، مساء اليوم الأحد، نظيره الجيش الملكي المغربي، وذلك في افتتاح مبارياته ببطولة كأس الكونفدرالية.

يلتقي فريقا بيراميدز والجيش الملكي، ضمن الجولة الأولى، التي يحتضنها ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

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موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة بيراميدز والجيش الملكي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد "توقيت القاهرة"، العاشرة مساء "توقيت مكة المكرمة"، الساعة الحادية عشرة مساء "توقيت أبو ظبي".

وتُذاع مباراة بيراميدز والجيش الملكي في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس

اتش دي 4.

موقف بيراميدز والجيش الملكي في الدوري المصري والمغربي:

يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي بفارق نقطتين عن فريق الوداد المغربي، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.

وكانت أسفرت قرعة الكونفدرالية وقوع فريقي بيراميدز وفيوتشر ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب فريقي الجيش الملكي المغربي، وفريق أسكو كارا التوجولي.

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