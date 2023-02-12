الامارات | مدرب سان جرمان: لدينا فريق ضعيف للغاية.. وقلق من لقاء البايرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن قلقه من فرص فريقه عندما يواجه بايرن ميونخ الألماني بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا. ومع انضمام ليونيل ميسي إلى كيليان مبابي في قائمة المصابين، تلقى باريس سان جيرمان الخسارة 1 / 3 أمام موناكو أمس.

وكانت هذه الخسارة هي الثالثة لسان جيرمان في آخر سبع مباريات بالدوري الفرنسي. وقال غالتييه في تصريحات صحافية: لدينا فريق ضعيف للغاية.. والأمر مقلق. وأبقى غالتييه على أشرف حكيمي وسيرخيو راموس على مقاعد البدلاء، بينما أكد أن فيروس ضرب المعسكر، حيث غاب أيضا فابيان رويز.

ويتوجه بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني والذي فاز بثلاثية نظيفة على بوخوم أمس لملعب حديقة الأمراء لمواجهة سان جيرمان في ذهاب دور ال16 بدوري أبطال أوروبا، ويشعر جالتييه بالقلق. وأضاف:"كان هناك نقص في الشراسة. هذه هو الوضع الحالي للفريق، لا يمكنني الاختباء وراء هذا. هذا أمر غريب ولكنه صحيح، إنه أمر غريب أن أقول هذا وأنا مدير فني لسان جيرمان، ولكن هذا هو الواقع الحالي". وأردف :"أنا قلق بشأن مباراة الثلاثاء المقبل. إذا لم أكن قلقا لكان هذا شيئا خطيرا. سنرى إذا كان بعض اللاعبين، الذين لم يتمكنوا من بدء المباراة، لديهم القدرة للعب المباراة".

وأردف :"لدينا فريق ضعيف للغاية ونحن قلقون. في هذه الفترة، يجب أن تحافظ على ذهنك صافيا. أتفهم غضب الجماهير". وتبدو آمال كيليان مبابي للعودة للمشاركة مع الفريق أمام بايرن ميونخ ضئيلة للغاية. لا أعتقد أن مبابي سيلعب. هناك مباريات أخرى ونحن لن نقوم بأي مخاطرة". وأضاف :" نتمنى أن يتعافى بشكل جيد، نتمنى أن يتمكن ماركو فيراتي، وميسي وآخرين على مقاعد البدلاء أن يشاركوا في المباراة".