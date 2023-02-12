بعد رباعية فلامنجو.. جماهير الأهلي تنفجر غاضبة ضد الخطيب وإدارة النادي

الشارقة - اميمة ياسر -

فشل الأهلي في الحفاظ على الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية، التي اختتمت مساء أمس السبت بالمغرب وتوج بها ريال مدريد الإسباني بفوزه على الهلال السعودي بنتيجة (5-3) في المباراة النهائية.

وكان الأهلي قد خسر امام فلامنجو البرازيلي بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، مساء السبت، ليحتل المارد الأحمر المركز الرابع في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2012.

وعبر عدد كبير من جماهير النادي الاهلي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبه تجاه إدارة القلعة الحمراء، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بعد رباعية فلامنجو، بسبب مستوى هجوم الفريق.

صفقة المهاجم

يعد أحد أبرز الأسباب التي دفعت جماهير الأهلي للهجوم على إدارة النادي هو عدم التعاقد مع مهاجم سوبر خلال شهر يناير الماضي.

وفي يناير الماضي، أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن رغبته في ضم مهاجم جديد لتدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية.

ووجه كولر انتقادات لمستوى مهاجمي الفريق، مشيرأً إلى أنه ليس مقتنعًا بمستوى المهاجمين وطلب ضم مهاجم جديد، ووافق بعدها كولر على إعارة لاعبه حسام حسن إلى سموحة.

وبعد ذلك، خرج كولر في مؤتمر صحفي مؤكدًا أنه حدد بالفعل هوية المهاجم الذي يريد ضمه في انتقالات الشتاء بعدما تم عرض بعض الأسماء عليه.

وخلال تلك الفترة، خرجت بعض الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي على رأسها الغاني عبد العزيز يعقوبو مهاجم ريو آفي البرتغالي، الذي جاء بالفعل إلى مصر ولكنه لم ينجح في اجتياز الكشف الطبي.

كما ترددت بعض الأسماء الأخرى لتدعيم هجوم الأهلي، من بينها الكونغولي جاكسون موليكا، والتنزاني مبوانا ساماتا، ولكن الأهلي تعاقد قبل ساعات من إغلاق باب القيد مع الجزائري أحمد قندوسي، لاعب وسط وفاق سطيف، ولم يضم مهاجما جديدا.

ومع بداية الموسم الحالي، تعاقد الأهلي مع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا لحل أزمة الفرص الضائعة التي كانت لافتة في المواسم الأخيرة، ولكن شادي لم يقنع المدرب كولر وخرج من قائمة كأس العالم للأندية.

وما زاد من غضب جماهير الأهلي هي الفرص الضائعة من جانب المهاجم محمد شريف، خاصة في لقاء ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي، في مباراة فلامنجو البرازيلي.

وكان محمد شريف قد فرصة هدف محققة في الدقيقة 74 وكان فريقه متقدمًا بنتيجة 2-1، وكان لاعب الأهلي منفردًا بمرمى الفريق البرازيلي ولكنه سدد بغرابة في يد الحارس.

أزمة تعاقدات

وأعرب عدد كبير من مشجعي النادي الأهلي عن غضبهم تجاه أداء إدارة القلعة الحمراء في ملف الصفقات الجديدة.

وحمّل البعض الخطيب مسئولية عدم ضم مهاجم جديد بناء على طلب كولر مدرب الفريق، وبما يتناسب مع قدرات القلعة الحمراء، خاصة أن المواسم الأخيرة شهدت تعاقدات في هذا المركز لم ترض طموحات جماهير الأهلي وتحديدًا في اللاعبين الأجانب.

وفي عام 2018، تعاقد الأهلي مع محمد شريف قادمًا من وادي دجلة، وصلاح محسن مهاجم إنبي، قبل أن يتعاقد في يناير 2020 مع السنغالي أليو بادجي ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وفي يناير 2021، تعاقد الأهلي مع الكونغولي والتر بواليا، كما تعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة في صيف 2021، ثم شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا في صيف 2022، إلا أن جميع هذه الصفقات في مركز رأس الحربة الصريح لم تنجح في علاج الأزمة الهجومية وظاهرة إهدار الفرص.

وما زاد من غضب الجماهير الحمراء هي تصريحات عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، حينما قال إن ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أثر على تعاقدات الفريق الشتوية مؤكدًا أن عودة محمود عبد المنعم "كهربا" بعد نهاية إيقافه بمثابة صفقة جديدة للهجوم الأحمر.

توظيف مختلف

وحتى نهاية الموسم الجاري، أصبح مارسيل كولر مطالبًا بتوظيف مختلف لعناصر الأهلي الهجومية في مركز رأس الحربة وتحديدًا الجنوب أفريقي بيرسي تاو.

وفي وقت سابق، اعترف كولر بأنه لجأ لإشراك تاو كرأس حربة صريح وسجل الأخير هدفين ثم تعرض للإصابة.