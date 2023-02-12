شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات نارية تنتظر الأهلي بعد نهاية رحلة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، تحديات عديدة سواء في دوري ابطال أفريقيا أو الدوري المصري عقب انتهاء مشاركته الثامنة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى اكتفى خلالها بتحقيق المركز الرابع.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، صفحة كأس العالم للأندية من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كولر مع لاعبيه عن مشاركتهم الحالية فى بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه فخور بالأداء الذى قدموه خلال البطولة، وأن جميع لاعبى الفريق نجحوا فى تنفيذ أفكاره فى كأس العالم للأندية التى يظهر فيها المدرب السويسري للمرة الأولى، فى حين يظهر فيها الأهلي للمرة الثامنة.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن مشاركة الفريق فى البطولة سيكون لها مكاسب كثيرة على الأحمر في الفترة المقبلة، رغم أنها زادت من ضغط المباريات بالنسبة للفريق لكنها فى الوقت نفسه ساهمت فى رفع مستوى عدد كبير من اللاعبين، بجانب اندماج معظم الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى يناير مع الفريق .

وأوضح كولر للاعبي الأهلي أن الفريق استفاد من التواجد فى هذا المحفل الكروي العالمي بمشاركة أبطال القارات، فالاحتكاك مع المدارس المختلفة ينعكس بشكل إيجابى على الفريق في مشاركاته المقبلة محلياً وأفريقياً.

مواعيد مباريات الأهلى المقبلة

السبت 18 فبراير..الهلال السودانى & الأهلى 3 عصراً فى أم درمان بدوري الأبطال

الثلاثاء 21 فبراير..أسوان & الأهلى..2.45 ظهراً فى أسوان بالدوري المصري

السبت 25 فبراير..الأهلى & صن دوانز..9 مساءً في القاهرة بدوري الأبطال

الثلاثاء 28 فبراير..الأهلى & الداخلية..7 مساءً بالدوري المصري

السبت 4 مارس .. الأهلي & القطن الكاميرونى ..6 مساءً بالقاهرة بدوري الأبطال

الثلاثاء 7 مارس .. الأهلي & المقاولون العرب ..5 مساءً بالدوري المصري

السبت 11 مارس ..صن داونز & الأهلي ..3 عصراً فى جنوب افريقيا بدوري الأبطال.