شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات منتخب الكاراتيه باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت تصفيات منتخب الكاراتيه كوميتيه فوق 18 سنة رجال وسيدات باستاد القاهرة وتستمر حتى الثلاثاء 14 فبراير الجارى. وتقام التصفيات لمختلف الأوزان فى إطار الاستعداد للبطولات الفترة المقبلة، سواء على المستوي الأفريقي أو الدولى.

وقرر مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، إقامة الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية والمقرر إقامتها من 16 إلى 23 فبراير الجاري، فى ثلاث محافظات هى الأقصر وكفر الشيخ بالإضافة إلى المنوفية.

ويقام الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية تحت 15 و 16 سنة بجنوب الصعيد فى الفترة من 19 إلى 21 فبراير، بينما تقام الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية تحت 15و 16 سنة لغرب ووسط الدلتا يومى 16 و 17 فبراير، وعلى مستوى غرب ووسط الدلتا للمرحلة العمرية تحت 13 و 14 سنة فتقام بصالة سيتى كلوب بالمنوفية.