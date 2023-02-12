شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس، المدير الفني لطلائع الجيش، على تصحيح الأخطاء التي تسببت فى هزيمة الفريق أمام الداخلية بهدف دون رد فى مباراة الجولة 18 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي أقيمت باستاد جهاز الرياضة

ويسعى الجهاز الفني للطلائع لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها في المباراة المقبلة أمام إنبى، المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

ويعكف عماد النحاس، المدير الفني للطلائع، على دراسة مباريات إنبى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بحثاً عن استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر بجدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.