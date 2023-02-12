شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيوتشر فى كأس الكونفدرالية قبل انطلاق دور المجموعات؟ والان مع تفاصيل الخبر
منذ بداية النسخة الجارية، والتي تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.
مشوار فيوتشر بالكونفدراليةدور الـ 64
ـ فيوتشر و فريق بول الأوغندي:
0/0 في مباراة الذهاب
1/0 لفيوتشر في مباراة العودةـ دور الـ 32 الأول
فيوتشر وكالون السيراليوني
2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب
4/0 لفيوتشر في مباراة العودةـ دور الـ 32 التكميلي
فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي
وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب
تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة
فاز فيوتشر بنتيجة 3ـ2 بركلات الجزاء الترجيحية.