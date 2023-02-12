شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم فيوتشر فى كأس الكونفدرالية قبل انطلاق دور المجموعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر صوب ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فيوتشر وإسكو دي كارا فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك المشاركة هى الأولى لفيوتشر فى البطولة القارية منذ تأهله للدوري المصري فى الموسم الماضي.

منذ بداية النسخة الجارية، والتي تمثل أول مشاركة قارية لفريق فيوتشر منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في الموسم الماضي، خاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

مشوار فيوتشر بالكونفدرالية

دور الـ 64

ـ فيوتشر و فريق بول الأوغندي:

0/0 في مباراة الذهاب

1/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 الأول

فيوتشر وكالون السيراليوني

2/0 لفيوتشر في مباراة الذهاب

4/0 لفيوتشر في مباراة العودة

ـ دور الـ 32 التكميلي

فيوتشر وبريميرو دي أوجستو الأنجولي

وتعادل الفريقان 1/1 مباراة الذهاب

تعادل الفريقان 1/1 في مباراة العودة

فاز فيوتشر بنتيجة 3ـ2 بركلات الجزاء الترجيحية.