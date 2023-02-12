شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد يعود إلى ملاعب الإسكواش بعد غياب 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود كريم عبد الجواد المصنف الأول على العالم للاسكواش والبطل العالمي السابق، إلى الملاعب الزجاجية بعد فترة 10 أشهر من الغياب بسبب الإصابة، وذلك عندما يشارك في بطولة بلاك بول المقرر إقامتها خلال الفترة بين 2 و 7 مارس المقبل.

ويتلقى جواد العلاج من إصابة مزمنة في القدم تعرض لها منذ سبتمبر 2020 ومنذ ذلك الحين تراجع من المرتبة الثالثة على مستوى العالم إلى المركز 19 الحالي.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا - الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى المعجبين بسبب لمساته وقدراته العالمية في التسديدات - سيعود من خلال مباراة في الدور الأول ضد الفرنسي أوجست دسورد ، حيث يستعد الفائز لمواجهة المصنف رقم 5 محمد الشوربجي في دور الـ16 ببطولى بلاك بول.

من ناحية أخرى، تأهل البطل المصري مروان الشوربجي إلى الدور النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وفاز مروان الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه يوسف سليمان بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 83 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 11-6, 13-11.