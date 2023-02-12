شكرا لقرائتكم خبر عن الخليفي يتخذ أولي قراراته بعد سقوط باريس أمام موناكو.. قرار صادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المستثمر القطري ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، غاضب بشدة بسبب مواصلة الفريق عروضه السيئة فى الفترة الأخيرة بعد السقوط أمام مارسيليا وتوديع كأس فرنسا، بجانب سقوطه أمس أمام فريق كوناكو فى مسابقة الدوري الفرنسي.

وأضافت الصحيفة أن جميع الأمور الحالية متوترة للغاية فى باريس، مما قد يدفع لاتخاذ بعض القرارات المصيرية، إذا ما تعرض للفريق للسقوط فى مباراة البايرن القادمة فى دوري الأبطال.

حيث يري الخليفي أن مباراة البايرن الفرصة الأخيرة لبعض اللاعبين، يأتي على رأسهم نيمار وكيمبيبي، واللذان يلعبان بتكبر كبير، ويحرصان على أفتعال المشاكل بصورة كبيرة خارج الملعب.

بجانب أن مباراة البايرن قد تكون الإختبار النهائي للمدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه قبل إقالته من تدريب الفريق، خاصة أن إدارة باريس قامت بتوفير كافة إحتياجات المدرب فى الفترة الماضية وتكوين فريق أسطوري يضم أفضل لاعبي العالم.



مواجهة البايرن مفترق الطريق

وتعد مواجهة البايرن أمام باريس مفترق الطريق فى موسم باريس الحالي بصورة كبيرة، حيث أن المباراة ستكون بمثابة عودة الثقة للفريق والرجوع إلى الطريق الصحيح، أو ستكون بمثابة الضربة القاضية التى قد تنهي كل شئ.



موعد مباراة باريس والبايرن القادمة

ومن المقرر أن يلاقي باريس نظيره بايرن ميونخ يوم الخميس المقبل، فى دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.