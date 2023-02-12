الامارات | ما قصة "الفيروس" المتفشي بين لاعبي سان جرمان قبل يومين من مواجهة البايرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام فرنسية ومنها موقع "أر إم سي" أن أزمة جديدة ضربت بشدة فريق باريس سان جرمان قبل يومين فقط من المواجهة الكبرى المرتقبة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وإلى جانب الإصابات المقلقة، والتي أدت إلى غياب لاعبين بارزين، على رأسهم المهاجم القناص كيليان مبابي، تعرض لاعبو باريس سان جرمان، إلى الإصابة بفيروس معوي، تسبب في غياب بعض الأسماء عن لقاء موناكو أمس ضمن الدوري الفرنسي والذي خسره سان جرمان 1-3.

ولا يعرف بالضبط سبب الفيروس، لكنه تفشى بشكل كبير في غرفة ملابس الفريق، وبحسب مسؤولين من النادي، ظهرت أعراض شديدة على عدد منهم، منها القيء المستمر، وآلام شديدة في المعدة، إلى جانب الإسهال، والتعب الشديد، وارتفاع درجة الحرارة.

وظهرت أعراض هذا المرض قبل يوم من لقاء موناكو، وحين كان الفريق بالجنوب الفرنسي بين مدينتي نيس وموناكو، حيث أقامت بعثة النادي. ومن المتوقع بشكل كبير أن يقوم المدرب غالتييه بإجراء تعديلات كبيرة على قائمته لمباراة بايرن ميونيخ، بانتظار ما قد يؤدي إليه العلاج الذي حصل عليه اللاعبون المصابون خلال الساعات الماضية، وإمكانية تعافيهم بالكامل قبل المباراة من عدمه.