برشلونة أمام فياريال وبيراميدز يبدأ مشواره بالكونفدرالية.. جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 12-2-2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات على مستوى العالم.

وتُلعب اليوم مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، أبرزها مباراة بيراميدز والجيش الملكي، وفيوتشر أمام أسكو كارا.

وفي الدوري الإسباني، يحل برشلونة ضيفا على فريق فياريال في المباراة التي تجمعهما على ملعب "لاسيراميكا" في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الأحد بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد المصري وتنطلق المباراة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على ON Time Sports 1 HD

كأس الكونفدرالية الإفريقية

مازيمبي ضد ريال باماكو وتُذاع على beIN Sports HD 6

مارومو جالانتس ضد الأخضر وتُذاع على beIN Sports HD 4

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

الاتحاد المنستيري ضد يانغ أفريكانز وتُذاع على beIN Sports HD 4

أسكو كارا ضد فيوتشر وتُذاع على beIN Sports HD 6

ديابل نوار ضد ريفرز يونايتد وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

أسيك ميموزا ضد موتيما بيمبي وتُذاع على beIN Sports HD 7

وتنطلق المباريات المذذكورة في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

بيراميدز ضد الجيش الملكي وتُذاع على beIN Sports HD 4

اتحاد الجزائر ضد سانت إيلوي لوبوبو وتُذاع على beIN Sports HD 6

وتنطلق المباراتان في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليدز يونايتد ضد مانشستر يونايتد وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي ضد أستون فيلا وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

خيتافي ضد رايو فاليكانو وتنطلق المباراة في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2 English

سيلتا فيجو ضد أتليتكو مدريد وتنطلق المباراة في تمام 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 6:15 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

بلد الوليد ضد أوساسونا وتنطلق المباراة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

فياريال ضد برشلونة وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

أودينيزي ضد ساسولو وتنطلق المباراة في تمام 1:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2:30 ظهرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على Starz Play App

بولونيا ضد مونزا وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV4 Portugal

يوفنتوس ضد فيورنتينا وتنطلق المباراة في تمام 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 2 FR

نابولي ضد كريمونيزي وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV3 Portugal

الدوري الألماني

هيرتا برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ وتنطلق المباراة في تمام 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

كولن ضد آينتراخت فرانكفورت وتنطلق المباراة في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

تولوز ضد رين وتنطلق المباراة في تمام 2 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 3 عصرًا بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ليل ضد ستراسبورج وتُذاع على beIN Sports HD 2

ستاد ريمس ضد تروا وتُذاع على beIN Sports HD Xtra 1

أنجيه ضد أوكسير وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium

مونبلييه ضد ستاد بريست وتُذاع على beIN Sports HD 7

وتنطلق المباريات المذكورة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

نانت ضد لوريان وتنطلق المباراة في تمام 6:05 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:05 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2

ليون ضد لانس وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2