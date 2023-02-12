شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى بعد احتلال المركز الرابع بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك بعد انتهاء مشاركة المارد الأحمر في مونديال الأندية، باحتلال المركز الرابع.

وكتب كولر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: شكراً لمشجعي الأهلي على الدعم الرائع في كأس العالم للأندية.



كولر

أسدل النادى الأهلى الستار على مشاركته فى كأس العالم للأندية، باحتلال المركز الرابع بعد الهزيمة من فلامينجو 2-4 فى المباراة التى أقيمت مساء أمس ، السبت، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ليحصد بطل البرازيل الميدالية البرونزية.

وحقق الأهلى المركز الرابع للمرة الثانية فى تاريخ مشاركاته فى كأس العالم للأندية، حيث سبق أن حققه فى نسخة 2012 بعدما سقط أمام مونتيرى المكسيكى بهدفين نظيفين.

وحصد الأهلى الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات أعوام 2006 و2020 و2021، بعدما خاض مباراة تحديد الثالث والرابع فى 5 مرات، حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر مواجهتين.

بدأ فلامنجو المباراة بهجوم مُبكر واحتسب الحكم الجزائرى غربال ضربة جزاء للفريق البرازيلى بعدما قام على معلول بعرقلة أحد لاعبى فلامنجو داخل منطقة جزاء الأهلى وأحرز جابريل باربوسا هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 11.

بعد الهدف حأول الأهلى العودة وتشكيل خطورة على مرمى فلامنجو لكن دون جدوى بسبب غياب اللعب الجماعى فى الخط الهجومى وإبتعاد الخطوط وأنقذ الشنأوى فرصة خطرة للغاية للفريق البرازيلى .