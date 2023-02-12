شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. وليد سليمان يعلن الاعتزال ويودع جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2022، أعلن وليد سليمان لاعب الأهلي اعتزاله بنهاية الموسم رسميا، وكتب وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الحمد لله الذى أعطاني أكثر ما تمنيت".

وأضاف الحاوى، "هى اللحظة الأصعب لى فى حياتي كلاعب كرة القدم بأن أختار التوقيت الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم في أعظم نادٍ فى الكون، وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي".

وتابع سليمان، "أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في الأهلي وأنا قطعت عهد ووعد على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم".

وأردف، "واليوم بعد أن شارك زملائي في التتويج بالميدالية التاريخية الثالثة برونزية كأس العالم للأندية بالإمارات، أعلن أن نهاية هذا الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم".

وأكمل "شكرا إدارة النادي الأهلي وجميع المسؤولين السابقين، شكرا للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم، شكرا زملائي الحاليين والسابقين".

وأتم وليد سليمان رسالته قائلا: "شكرا الجمهور العظيم الذي ساندني وكان لي الدعم".

تعاقد النادى الأهلى مع نجمه وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء في 2 أغسطس 2011 نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى فلقد توج بـ 24 بطولة وشارك في 295 مباراة وسجل 68 هدفاً وصنع 48 هدف أخر قبل أن يعلن الاعتزال في نهاية الموسم الماضى.

ويعد وليد سليمان من أبرز نجوم الأهلى فى العقد الأخير، حيث ساهم بقوة في تتويج المارد الأحمر بالعديد من الألقاب، القارية والمحلية، ولا تنسى جماهير الأحمر تمسك اللاعب بانتقاله للنادى ورفضه ضغوط إدارة ناديه السابق بتروجت من أجل الانتقال للزمالك.

حقق وليد سليمان مع الأهلي خلال مسيرته 24 بطولة قارية ومحلية؛ 7 بطولة الدوري الممتاز و4 مرات الفوز بدوري أبطال إفريقيا وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 6 مرات والسوبر الإفريقي 4 مرات ولقب وحيد في الكونفدرالية الإفريقية، فصلا عن مشاركته في تحقيق الأهلي للمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية في مرتين.

وإجمالا شارك وليد سليمان فى 295 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بواقع 16363 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل 68 هدف وصنع 48 هدف أخر وتلقى 29 كارت أصفر وكارت أحمر وحيد.

وكانت أهداف الحاوى ولمساته حاسمة في العديد من البطولات التي توج بها الأحمر، ويتذكر له الجمهور الأهلاوي هدفه الثاني والذي منح الفريق الأحمر لقب دوري أبطال أفريقيا عام 2012 على حساب الترجي، بالإضافة إلى مساهمته في التتويج بالكونفدرالية عام 2014 بعرضية رائعة على رأس عماد متعب، وكذلك أحرز سليمان هدفاً غالياً لكل جماهير الأهلى فى مرمى الزمالك خلال لقاء الفريقين فى إطار منافسات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.