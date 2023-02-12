شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفع الحمل البدنى قبل مواجهة غزل المحلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رفع الحمل التدريبي يومي الإثنين والأربعاء المقبلين بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية.

ويتطلع جهاز الدراويش للإرتقاء بالجوانب البدنية للاعبين فضلاً عن إستيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ومن المقرر أن يشمل برنامج إعداد الفريق سلسلة من الوديات بغرض تجهيز كافة اللاعبين.

والجدير بالذكر أن لاعبي الفريق قد حصلوا على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن تستأنف التدريبات بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم الأحد على ملعب عبد الرحمن أنوس.

الإسماعيلى خاض مباراة ودية عصر الأربعاء الماضى أمام مركز شباب أبشيش، أحد فرق المظاليم، وانتهت بفوز الدراويش بسداسية نظيفة، قبل أن يخوض اللاعبون مراناً ظهر الخميس على ملعب عبد الرحمن أنوس.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.

فى سياق آخر، رفض محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، العرض الذى قدمه مسئولو اتحاد الكرة المصري من أجل تولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي بدلاً من عصام الحضري الذي تولي مهمة مدرب حراس مرمى منتخب سوريا الأول مؤكداً على تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الدراويش خلال هذه الفترة.

ومن جانبه صرح إسماعيل حفني، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، بأنه يتقدم بخالص الشكر لمحمد عبد المنصف بشأن موقفه الأخير ورفضه الرحيل عن الفريق.

وأشار إلى أن هذا مؤشر واضح وجلي أن ” عبد المنصف ” تمسك بالاستمرار في منصبه نظرًا لما لمسه من حالة الجدية والإصرار والاحترافية التي يتمتع بها مجلس الإدارة الحالي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي خلال الفترة الحالية وحرصه على توفير كافة الأجواء والامكانيات التي تضمن إستعادة الفريق لمكانته المعروفة وإسعاد جماهيره.