شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز محمد صبحى لحراسة عرين الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، محمد صبحى لحراسة مرمى الفريق فى مواجهة سموحة السكندري، بالمباراة المقرر لها مساء غد الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وذلك فة ظل إصابة محمد عواد.
وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليفقد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في مشوار مجموعات دوري الأبطال.
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