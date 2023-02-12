شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عمرو السولية عن الأهلي أمام الهلال السودانى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الأهلى الغياب عن فريقه فى مباراة الهلال السودانى المقبلة بدوري أبطال أفريقيا بسبب معاناته من شد فى عضلة السمانة. وتعرض اللاعب لتلك الإصابة خلال مباراة ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي خسرها المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، وغاب السولية عن مباراة فلامنجو البرازيلي بسبب تنفيذ برنامجه التأهيلى.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر صفحة كأس العالم للأندية من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ عمرو السولية برنامجه التأهيلي والعلاجي على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم ظهر الجمعة الماضى على الملعب الفرعى باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وأدى السولية تدريبات بدنية واستشفائية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل، وذلك فى إطار برنامجه العلاجي والتدريبي للتخلص من إصابة عضلة السمانة.