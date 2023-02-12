شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، فى افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث بيراميدز عن تحقيق الفوز فى ضربة البداية واعتلاء صدارة مجموعته، فى الوقت الذى يسعى فيه الفريق المغربي للعودة بأقل الخسائر باحثًا عن الفوز أو التعادل خارج أرضه.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

وتحرص الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية على تأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة بقيادة الحكم معتز إبراهيم، ويعاونه عيسى عطية المساعد الأول، ووحيد الجاهوي، المساعد الثاني، وعبد الواحد حرويدة الحكم الرابع،ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من دولة السودان، ويراقب الحكام والدابات كوسوال من تشاد، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب أفريقيا، والمنسق الأمني راشيد مدجيبا من الجزائر.

ويفقد بيراميدز جهود المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط الفريق، في مواجهة الجيش الملكي، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في أنكل القدم، خلال مواجهة طلائع الجيش الاخيرة في مسابقة الدورى، وحسمها بيراميدز لصالحه، وتم نقل اللاعب لأقرب مستشفى حتي يجري الفحوصات الطبية اللازمة، لاسيما أن الكرتي يعد من العناصر الأساسية فى صفوف بيراميدز وغيابه سيؤثر علي الفريق، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الأكفاء الذين سيعوضون غياب اللاعب، ومن المتوقع ان يدفع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني بعد الله السعيد وإسلام عيسي ورمضان صبحي فى وسط الملعب أمام الفريق المغربي.

وكلف باتشيكو الثنائي رمضان صبحي وعبد الله السعيد بمهام خاصة خلال المباراة، خاصة أن الثنائي يمتلكان المهارة اللازمة لاختراق دفاعات الخصم، ومساعدة خط الهجوم في الوصول إلي المرمي بسهولة، والعمل علي تسجيل اكثر من هدف في شباك الفريق الملكي.

وحذر باتشيكو لاعبي فريقه من سيناريو فقدان النقاط في دور المجموعات بالكونفدرالية، مؤكدًا أن التأهل كأول المجموعة هو هدف بيراميدز الأول، وعلي الجميع العمل من أجل ذلك، من ضربة البداية أمام الجيش الملكي، وعدم التفريط في اي نقطة، أو التقاعص في إحراز اكبر عدد من الأهداف في المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق، خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسي، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.