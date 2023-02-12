شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يقص شريط مبارياته فى دور المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر صوب ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي، فى السادسة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فيوتشر وإسكو دي كارا فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك المشاركة هى الأولى لفيوتشر فى البطولة القارية منذ تأهله للدوري المصري فى الموسم الماضي.

ورفض الجهاز الفني لفيوتشر منح لاعبيه أى راحة، وفضل السفر إلى توجو بعد الانتهاء من مواجهة البنك الأهلي في الدوري والتي انتهت بفوز فيوتشر بثلاثية نظيفة مساء الأربعاء الماضي، لتتوجه بعثة الفريق مباشرة برئاسة أيمن منصور عضو مجلس الإدارة، إلى مطار القاهرة للسفر إلى توجو استعداداً للقاء المرتقب.

واستعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر بأصحاب الخبرات في الفريق، خاصة سعد سمير قائد الفريق ومحمود عبد الرحيم جنش، نظرا لخبراتهما الكبيرة فى المباريات الأفريقية التى سبق لهما خوضها سواء مع الأهلي أو الزمالك، لتوجيه زملائهما قبل اللقاء المرتقب لفيوتشر مع إسكو.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا، ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، بعثة الفريق في توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذي عانى مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: باسم علي، محمود مرعي، سعد سمير، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، محمد رضا بوبو.