شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته ويتوجه إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم، الأحد، على ملعب النادى فى ميت عقبة، لمواجهة سموحة، المقرر لها فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخضع اللاعبون لعمليات استشفاء وتأهيل، وشدد المدير الفني على ضرورة طى صفحة المباراة الأفريقية وتحقيق الفوز على سموحة من أجل التقدم في جدول الدورى، خاصة بعدما وصل الزمالك للمركز السادس.

ومن المنتظر أن يتوجه الزمالك إلى الإسكندرية بعد أن يختتم تدريبه من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق لحين موعد المباراة أمام سموحة.

ويرتبط الزمالك بعدة مواجهات قوية فى بطولتى الدورى ودورى أبطال أفريقيا، والتى جاءت كالتالى..