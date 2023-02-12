شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجى يتأهل لنهائى بطولة بطرسبرج للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري مروان الشوربجي إلى الدور النهائي ببطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وفاز مروان الشوربجي في مباراة الدور نصف النهائي على منافسه يوسف سليمان بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 83 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-5, 11-6, 13-11.

بينما خسر محمد أبو الغار أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-7, 11-4 لتقام المباراة النهائية بين مروان الشوربجى ودييجو إلياس مساء اليوم.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر فبراير الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى على صدارة تصنيف الرجال كما حافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثانى، وتقدم البيروفى دييجو إلياس إلى المركز الثالث، بينما تراجع النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، وتواجد الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، فارس الدسوقي في التاسع، والفرنسي فيكتور كورين في المركز العاشر.