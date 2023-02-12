شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه المصرى تحت شعار "لا بديل عن الفوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيراميكا، فى السادسة مساء اليوم الأحد، فريق المصرى البورسعيدى، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما سقط سيراميكا أمام إنبي بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما تعادل المصرى البورسعيدى أمام سموحة بهدف لمثله فى نفس الأسبوع.

وكانت مباراة المصري وسيراميكا فى الدور الأول من عمر المسابقة المحلية قد انتهت بفوز سيراميكا بثلاثية نظيفة.

ويسعى حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري، لقيادة الفريق البورسعيدي للعودة لسكة الانتصارات التى غاب عنها الفريق في آخر 5 مباريات منذ الفوز على الاتحاد، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد لديهم والتركيز على إنهاء الهجمات بشكل صحيح لاقتناص الثلاث نقاط.

ويحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 21 نقطة بعدما خاض 17 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

وفى المقابل، يبحث التونسى معين الشعباني، مدرب فريق سيراميكا، عن أول انتصاراته مع الفريق، وحذر اللاعبين من خطورة مهاجمى المصرى، وطالبهم بالضغط على إلياس الجلاسي وعدم ترك المساحات أمامه وفرض رقابة على جريندو من أجل الحفاظ على نظافة شباكه، وطالب أحمد ياسر ومحمد إبراهيم بضرورة استغلال الفرص وتسجيل الأهداف.

ويحتل سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 18 نقطة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.