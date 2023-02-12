شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف منتخب مصر للشباب مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، السبت، عقب الفوز ودياً على جنوب السودان بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

ويخوض منتخب الشباب مباراة ودية ثانية غدا أمام أوغندا باستاد الكلية الحربية، وهى الودية الأخيرة قبل بطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة التي تقام فى مصر.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.