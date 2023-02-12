شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الزهور والأهلى مع الجزيرة فى مؤجلات كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الأحد، مواجهتان قويتان ضمن مؤجلات دور الـ 16 بكأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023 بين الزمالك مع الزهور والأهلى مع الجزيرة، بعد التأجيل لإراحة اللاعبين الدوليين عقب العودة من المشاركة مع المنتخب فى بطولة العالم التى أقيمت ببولندا والسويد مؤخرا.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

بينما يقام دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 يوم 19 فبراير الجارى بعد خوض الأهلى والزمالك مؤجلات دور الـ16.