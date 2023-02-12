شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يهزم الهلال السعودى برباعية ويتوج ببرونزية المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 فبراير 2022، حقق النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه المستحق على الهلال السعودي (4-0)، ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

افتتح الأهلي بالقيادة الفنية للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى التسجيل فى وقت مبكر عن طريق ياسر إبراهيم فى الدقيقة الـ9، من رأسية بعد ركلة حرة لعبها علي معلول، وعاد ياسر إبراهيم للتسجيل من جديد فى الدقيقة 18، من خلال كرة رأسية أيضًا سكنت شباك مرمى الهلال.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز أحمد عبد القادر تقدم الأهلي بهدف ثالث في الدقيقة 40. وضاعف الأهلي نتيجة المبارة التاريخية بهدف رابع فى الدقيقة 64 بهدف عمرو السولية.

في غضون ذلك، خسر الهلال جهود 2 من أبرز نجومه عندما طرد حكم المباراة اللاعب ماثيوس بيريرا بعد التحامه القوي مع لاعب الأهلي عمرو السولية.

وبعد دقايق قصيرة تلقى ثاني لاعبي الهلال محمد كنو بطاقة حمراء بعد تدخله العنيف مع ياسر إبراهيم دون كرة.

كان الهلال قد خسر من تشيلسي في مباراة دور نصف نهائي البطولة بهدف نظيف، فيما فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي بهدفين في نفس الدور.

كتب الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر تويتر: «الأهلي رسميًّا أول نادٍ في التاريخ يفوز بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، جعلت أفريقيا فخورة».

ونجح الأهلي في التتويج بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية تواليًا، ليصبح أول نادٍ في العالم يحقق هذا الإنجاز.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من: علي لطفي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول ،حمدي فتحي ، أليو ديانج ،عمرو السولية ،أحمد عبد القادر ،محمد شريف وطاهر محمد طاهر.

فيما ضم تشكيل الهلال كلاً من: محمد العويس ، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد ،جوستافو كويلار، محمد كنو ، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، أندريه كاريلو وموسي ماريجا.