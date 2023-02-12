شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير ينتظم فى تدريبات الأهلى استعداداً للهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الاهلى فى تدريباته فريقه الجماعية استعداداً لمواجهة الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا، بعد تعافيه من الإصابة بقطع فى غضروف الركبة.

واستغل مصطفى شوبير تواجد الأهلى فى المغرب للمشاركة فى كأس العالم للأندية فى إنهاء برنامجه التأهيلى بشكل مكثف، بعدما خضع للجراحة فى النمسا ثم توجه لقطر لخوض فترة التأهيل، وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلى أن مصطفى شوبير انتهي من تنفيذ البرنامج الذى حدده الطبيب الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة، وفقًا للمتابعة المستمرة التي يخضع لها اللاعب فى القاهرة.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، صفحة كأس العالم للأندية من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ولم يخض مصطفى شوبير أي مباراة الموسم الحالي بقميص الأهلي ، وإجمالا لعب 8 مباريات بقميص الفريق في جميع المسابقات حافظ على نظافة شباكه في 4 واستقبل 4 أهداف فقط.