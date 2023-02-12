التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام إسكو دي كارا فى الكونفدرالية

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التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام إسكو دي كارا بالكونفدرالية القاهرة - سامية سيد - في السادسة مساء اليوم، الأحد، يحل فريق فيوتشر ضيفاً على إسكو دي كارا التوجولي في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك المشاركة هي الأولى لفيوتشر فى البطولة القارية منذ تأهله للدوري المصري فى الموسم الماضي.التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام إسكو دي كارا بالكونفدرالية

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: باسم علي، محمود مرعي، سعد سمير، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، محمد رضا بوبو.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا، ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، حيث فاز فيوتشر في 3 مباريات وتعادل في مثلهم وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.