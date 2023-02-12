شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري المصري، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التى تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.
سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.
واستمر مسلسل النتائج الهزيلة للفريق الأبيض، بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعد خسارته الأخيرة بالدوري أمام فاركو بنتيجة (0-3).
وتذيل الزمالك ترتيب المجموعة التي تصدرها شباب بلوزداد بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، قبل لقاء الترجي التونسي وضيفه المريخ السوداني.
وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة
ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء غد، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
الاثنين، 13 فبراير 2023، يلتقي الزمالك مع مضيفه فريق سموحة في الدوري الممتاز.
الجمعة، 17 فبراير 2023، يحل الزمالك ضيفًا على المريخ السوداني في أبطال أفريقيا.
الاثنين، 20 فبراير 2023، يستضيف الزمالك سيراميكا في الدوري المصري.
السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.
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