موعد مباراة الزمالك وسموحة فى الدوري المصري الممتاز والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم، الأحد، استعداداته لمواجهة سموحة فى الدوري المصري، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير ثم يعلن فيريرا قائمة المباراة التى تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة.

وتذيل الزمالك ترتيب المجموعة التي تصدرها شباب بلوزداد بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، قبل لقاء الترجي التونسي وضيفه المريخ السوداني.

واستمر مسلسل النتائج الهزيلة للفريق الأبيض، بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعد خسارته الأخيرة بالدوري أمام فاركو بنتيجة (0-3).

سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.