شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تعود اليوم من المغرب بعد المشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة فريق الكرة بالنادى الاهلى، اليوم الأحد، إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد انتهاء المشاركة الثامنة فى كأس العالم للأندية الذى أقيم هناك منذ الأول من فبراير الجاري.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة مارسيل كولر، صفحة كأس العالم للأندية من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السودانى المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتحدث كولر مع لاعبيه عن مشاركتهم الحالية فى بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أنه فخور بالأداء الذى قدموه خلال البطولة، وأن جميع لاعبي الفريق نجحوا فى تنفيذ أفكاره فى كأس العالم للأندية التى يظهر فيها المدرب السويسري للمرة الأولى، فى حين يظهر فيها الأهلي للمرة الثامنة.

وشدد كولر للاعبي الأهلي على أن مشاركة الفريق فى البطولة سيكون لها مكاسب كثيرة على الأحمر في الفترة المقبلة، رغم أنها زادت من ضغط المباريات بالنسبة للفريق لكنها فى الوقت نفسه ساهمت فى رفع مستوى عدد كبير من اللاعبين، بجانب اندماج معظم الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى فى يناير مع الفريق .

وأوضح كولر للاعبي الأهلي أن الفريق استفاد من التواجد فى هذا المحفل الكروي العالمي بمشاركة أبطال القارات، فالاحتكاك مع المدارس المختلفة ينعكس بشكل إيجابى على الفريق في مشاركاته المقبلة محلياً وأفريقياً.