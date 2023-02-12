شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة فيوتشر وإسكو دي كارا فى دور المجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فيوتشر ضيفاً على إسكو دي كارا التوجولي فى مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك المشاركة هى الأولى لفيوتشر في البطولة القارية منذ تأهله إلى الدوري المصري في الموسم الماضي.

موعد مباراة فيوتشر وإسكو دي كارا

تقام مباراة فيوتشر وإسكو التوجولي على ملعب كيجوي دي لومي بالعاصمة التوجولية لومي، في السادسة مساء اليوم الأحد.

طاقم تحكيم تشادي لمباراة فيوتشر وإسكو

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" المباراة لطاقم تحكيمي من تشاد بقيادة الحاجي ألو محمد ويعاونه مواطنيه عيسى يحيى كمساعد أول وبوجولا عيسى كمساعد ثان فيما سيكون بوسري أرمي ألفريد حكما رابعا، ويراقب المباراة مامبي ديابي من مالي فيما يراقب الغاني كوتي أليكسندر أداء الحكام بالإضافة إلى الكونغولي زيفير موكانيا منسقا عاما للمباراة والنيحيري أودشي جون مسئول للأمن.

مشوار فيوتشر في الكونفدرالية

وخاض فيوتشر 6 مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، قبل التأهل لمرحلة دور المجموعات، وفاز فيوتشر فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وسجل لاعبو فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم هدفين فقط، وذلك في أول ظهور أفريقي للفريق.

عمر كمال يغيب عن مباراة فيوتشر وإسكو

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، بعثة الفريق في توجو، حيث اصطحبت البعثة، محمود عبد الرحيم جنش والذي عانى مؤخرا من تمزق في العضلة الخلفية، وكذلك سعد سمير كابتن الفريق بعد تماثله للشفاء من الإصابة، فيما استمر غياب عمر كمال عبد الواحد لمعاناته من إصابة بالركبة.

التشكيل المتوقع لفيوتشر

ومن المتوقع أن يبدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من: محمود حمدي في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: باسم علي، محمود مرعي، سعد سمير، جوزيف جوناثان.

خط الوسط: مهند لاشين، كريم نيدفيد، غنام محمد

خط الهجوم: عبدالكبير الوادي، مروان محسن، محمد رضا بوبو.