شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحدد موقف ثنائى الزمالك من مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أحمد فتوح وعمر جابر، ثنائي الزمالك، فحوصات طبية من أجل تحديد مدى جاهزيتهما لمواجهة سموحة غدًا، خاصة أن الثنائي غادرا مباراة شباب بلوزداد بسبب الإصابة العضلية، ولم يتحدد مدى جاهزيتهما، لاسيما أن فيريرا يبحث مع جهازه المعاون كيفية التغلب على حالة الإجهاد، فى ظل ضغط المباريات بين بطولتى الدوري ودوري أبطال أفريقيا، حيث لم يمر سوى يومين فقط ما بين مواجهة شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت الجمعة، ومواجهة سموحة المقرر لها غدًا.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء غد الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويرغب فيريرا فى الوصول لحل لتلك الأزمة التي تضرب الفريق، وتؤدى لتعرض بعضهم للإصابات العضلية، لاسيما أن البروفيسور البرتغالي سيقوم بعملية التدوير بين اللاعبين حتى يتغلب على الإجهاد، وتحدث المدرب مع لاعبيه، مؤكدًا أن الجميع سيحصل على فرصة المشاركة فى ظل هذا الضغط، وعليهم جميعًا أن يقاتلوا داخل أرض الملعب لاستعادة الانتصارات.

وخسر فريق الزمالك من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 1 / 0 فى اللقاء الذى جمعهما مساء، الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليفقد الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط في مشوار مجموعات دوري الأبطال.