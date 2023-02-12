سعد سمير يكشف طموحات فيوتشر في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سعد سمير، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، طموحات فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية.

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ويشارك فيوتشر في بطولة الكونفدرالية لأول مرة، ونجح في الوصول لدور المجموعات حيث يتواجد في المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب كل من، أسكو كارا التوجولي، الجيش الملكي المغربي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة أسكو كارا في الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث ستقام المباراة مساء اليوم عند السادسة بتوقيت القاهرة.

وقال سعد سمير خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:"سعداء بالتواجد

هنا في توجو، ونشكر الجميع على حسن الاستقبال منذ لحظة وصولنا".وأضاف:"صنعنا تاريخ لنادي فيوتشر بالتواجد في دور المجموعات في المشاركة الأولى بالبطولة، ونسعى لاستكمال الانجاز خلال المباريات المقبلة".وأتم قائد فيوتشر تصريحاته "لدينا طموح كبير كلاعبين وهذا بفضل رغبة المدير الفني الذي دائما ما يلعب للفوز، لدينا رغبة كبيرة في صناعة تاريخ جديد لفريقنا في البطولات الأفريقية".