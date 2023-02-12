مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل استقالة أسامة نبيه من تدريب الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، تفاصيل استقالة أسامة نبيه المدرب العام في الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا والذي يقود نادي الزمالك.

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" تواجد أسمة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك، في تدريب أمس بشكل طبيعي، إلا إنه أخطر الإدارة بشكل شفهي في رغبته في الاستقالة بسبب عدم شعوره بالراحة في الفترة الحالية داخل الفريق.

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وأضاف:" لم يبت مجلس إدارة نادي الزمالك في الاستقالة التي تقدم بها نبيه بعد الهزيمة من شباب بلوزداد الجزائري، بهدف دون

رد، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتابع:" ينتظر مسئولي الزمالك البت في قرار الاستعانة بمساعدين أجانب للبرتغالي جوسفالدو فيريرا قبل الموافقة على استقالة أسامة نبيه، لاسيما وإن نبيه غادر عقب مران اليوم مسرعًا إلى منزله بسبب غرق منزله بالمياه.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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