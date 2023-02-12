فتوح وعواد وعمر جابر يشاركون في تدريب الزمالك استعدادًا لسموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق والإعلامي الرياضي، أن ثلاثي نادي الزمالك جاهز لمباراة سموحة ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر:" شارك ثلاثي الزمالك محمد عواد وأحمد فتوح وعمر جابر في تدريب الزمالك الجماعي الذي أقيم مساء أمس، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة سموحة يوم الاثنين.

وأضاف:" شارك عواد رغم الإصابة التي

تعرض لها في اليد اليمنى خلال مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، كما خضع فتوح وعمر جابر لتدريبات استشفائية بسبب الإرهاق العضلي الذي أدى لعدم قدرتهما على استكمال المباراة أمس.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى الخامسة مساء الإثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

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